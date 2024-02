6,5 jaar cel geëist tegen 32-jarige Amsterdammer die man neerschoot tijdens Koningsdag in Muiden

Tegen de 32-jarige Amsterdammer die tijdens Koningsdag in Muiden een man neerschoot is 6,5 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie (OM). Na een ruzie bij het toilet in café Ome Ko werd in de vroege avond een man neergeschoten. De verdachte wil in de rechtbank in Lelystad weinig kwijt. Toch wordt het tijdens de zitting stukje bij beetje duidelijk wat er tijdens die bewuste Koningsdag is gebeurd.

De verdachte zit inmiddels 281 dagen in voorarrest in Nieuwegein. Hij wordt door het OM verdacht van poging tot doodslag. Tijdens de zitting laat de Officier van Justitie ook weten dat daar de verdenking van (een poging tot) zware mishandeling aan wordt toegevoegd.

Het slachtoffer overleeft het, maar de gevolgen zijn groot. Zo moest hij met spoed geopereerd worden. Hierbij is een stuk darm verwijderd. Na de operatie heeft hij een tijd met een stoma moeten leven en de kogels zitten nog steeds in zijn lichaam.

Eenmaal buiten vertelt de man aan zijn vriend wat er is gebeurd. Wanneer de twee mannen de verdachte met een andere man zien aankomen gaat het gruwelijk mis. De verdachte vuurt rond 18.05 vier kogels af waarvan drie uiteindelijk eindigen in de buik van de vriend van de man waar hij eerder ruzie mee had. Na de schietpartij nam de verdachte de benen, maar hij werd een dag later alsnog opgepakt.

Tijdens de zitting in de rechtbank in Lelystad staat de 32-jarige schutter uit Amsterdam terecht. Op die bewuste 27 april krijgt de verdachte het bij de wc aan de stok met een man die hem bij zijn keel grijpt en naar achter duwt. Hierbij gaat de verdachte met zijn handen naar zijn zakken, waar hij een pistool bewaard. Maar voordat het nog misgaat wordt hij door de beveiliging weggehaald.

De Koningsdag van 2023 in Muiden kreeg een behoorlijk zwarte rand toen er rond 18.00 een schietpartij plaatsvond. Dit gebeurde in de Naarderstraat om de hoek bij het op dat moment drukbezochte café Ome Ko aan de Herengracht. Hierbij werd een man neergeschoten.

Tijdens de inleidende zitting in juli van vorig jaar gaf de Amsterdammer aan dat hij uit noodweer schoot en dat hij zich bedreigd voelde door de man met wie hij ruzie kreeg op het toilet. Ook vandaag is dat zijn verweer.

De ondervraging van de rechters met de verdachte loopt echter stroef. Vaker dan niet geeft de Amsterdammer aan dat zijn antwoord in zijn eerder gegeven verklaring staat en hij die niet verder wil toelichten. "Wat is er gebeurd toen u eenmaal buiten was?", zo vraag de rechter. "Dat staat allemaal in mijn verklaring", reageert de verdachte. "Waarom ging u achter de man aan?", vraagt de rechter vervolgens. "Omdat ik mij bedreigd voelde, maar ik wil er verder niet op in gaan." Zo gaat het nog even door.

Uiteindelijk wordt er na deze ondervraging door een andere rechter gevraagd met wat voor een idee de verdachte hier eigenlijk naartoe is gegaan. "Ik wil spijt betuigen aan het slachtoffer. Ik heb spijt van hoe het is gelopen. Ik had het wapen niet moeten pakken, maar het met de handen uit moeten vechten, bij wijze van spreken", zegt de verdachte. "Was het nodig om met handen uit te vechten?", vraagt de rechter. "Nee, dat ook niet."

Poging tot doodslag

"Het was een mooie koningsdag tot het moment dat er door de verdachte werd geschoten", zo stelt de Officier in haar strafeis. "Het heeft voor de aanwezige ouders en kinderen een lang effect gehad op hun gevoel van veiligheid. Het slachtoffer kan het navertellen, maar het had zo anders kunnen zijn." Uiteindelijk eist het Openbaar Ministerie 6,5 jaar onvoorwaardelijke cel tegen de verdachte Amsterdammer.

Volgens zijn advocaat is er van poging tot doodslag geen sprake. Zo heeft hij bewust op de benen van het gevuurd, zodat hij niet aan zijn verwondingen zou overlijden. Ook zijn er volgens de advocaat geen betrouwbare getuigenverklaringen over de richting waarin de verdachte schoot en zijn meerdere getuigenverklaringen onbetrouwbaar. Daarbij dacht de verdachte dat de man bij het toilet 'hem naar het leven stond' en dat haar cliënt dus vreesde voor zijn leven.

De rechter doet uitspraak op 16 februari.