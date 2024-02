'Internationaal' Snertpop strikt naast STONE ook Bökkers, Mell VF en Lucas Nicholas

Onder meer Bökkers, Mell VF (voorheen Mell & Vintage Future), Marlon Pichel en The best Abba Tribute zijn dit jaar op Snertpop te zien. Verdeeld over twee podia spelen er op 1 juni, acht verschillende acts op de Buurt in Midwoud.

West-Friesland is goed vertegenwoordigd op het festival. B!tches uit Wervershoof trapt af, gevolgd door Lucas Nicholas uit Opmeer. Hij scoort momenteel met 'Hollywood' - een bewerking van 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis - een hit en geniet op TikTok veel populariteit. Het buitenpodium wordt afgesloten door KoninG uit Wervershoof, een 10-koppig gezelschap die de grootste Nederpop-klassiekers brengen.

De talentvolle band STONE zorgt voor het internationale tintje. De formatie uit Liverpool speelde vorig jaar al op grote festivals als Rock Werchter en Best Kept Secret en wordt een grote toekomst voorspeld.