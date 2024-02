Meer agenten en boa's op camping Rijsenhout na conflicten tussen eigenaar en bewoners

De komende tijd surveilleren er vaker boa's en politiemensen op en rond camping De Westeinder in Rijsenhout. Daarmee gaat burgemeester Schuurmans in op een verzoek van bewoners om een noodverordening. De bewoners voelen zich namelijk geïntimideerd en zeggen te worden bedreigd door de nieuwe eigenaar.

NH was vorige week op een bewonersbijeenkomst, toen de verkoop van de camping nog niet officieel was bekendgemaakt.

Veel bewoners zijn ten einde raad: deze week ontvingen ze een brief waarin de nieuwe eigenaar het huurcontract opzegt. Dat betekent dat de bewoners eind september hun biezen moeten pakken. En dat terwijl de camping voor velen al de laatste strohalm op de krappe woningmarkt was.

Een politiewoordvoerder benadrukt dat de politie niet heeft vastgesteld dat het slachtoffer gewond is geraakt. "Maar als hij vindt dat hij gewond is geraakt, moet hij aangifte doen."

In de video claimt Zwakhoven dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis moest. Daar is hij geweest, vertelt hij telefonisch aan NH, om zich te laten behandelen aan een hersenschudding.

De politie kan niet bevestigen dat ze vaker surveilleren. "We doen nooit uitspraken over onze inzet", aldus een woordvoerder.

Anneke Stokkel wil niet op camera reageren, maar vertelt telefonisch aan NH dat de sfeer op de camping sinds de bekendmaking van de deal er niet beter op is geworden. Bewoners worden door secondanten van de nieuwe eigenaar aangesproken op gedrag dat tot voor kort geen enkel probleem was.

"Voor mijn gevoel was dat om een fysiek overwicht te hebben, gezien de sfeer onder de bewoners. En ze zitten soms met wel tien man bij die receptie. Als je met ze praat zijn ze hartstikke aardig, zolang je maar in september opgehoepeld bent."

Ook zijn er beveiligingsmaatregelen genomen, waardoor Anneke zich letterlijk met argusogen bekeken voelt. "Bij de receptie is zo'n grote paal met camera's gezet, die je ook wel op bouwplaatsen ziet." Volstrekt onnodig, vindt de long covid-patiënte. "Het is hier altijd heel rustig en vriendelijk."

De man woont al jaren op de camping en wantrouwt de nieuwe eigenaar zo, dat hij zijn kinderen 's avonds niet meer alleen op de camping laat rondlopen. "Met die types op het terrein. Dat de handhaving langskomt is fijn, maar het leefgenot is volledig naar de kloten."

Twijfels

Anneke betwijfelt of Zwakhoven daadwerkelijk gewond is geraakt. "Ik zag in ieder geval niks", vertelt ze. "Misschien willen ze dat gebruiken tijdens een rechtszaak. Later kreeg hij wel een zak ijs op zijn gezicht, daar wordt het ook rood van."

Dankzij de intensievere surveillance van politie en boa's lijkt de rust op de camping voor nu teruggekeerd, vertelt Anneke.