Zieke Dylan Groenewegen staakt strijd in ronde van Saudi-Arabië

Dylan Groenewegen is niet meer opgestapt voor de vierde etappe van de Ronde van Al-'Ula in Saudi-Arabië. De sprinter van Jayco-AlUla kampt al twee dagen met maag- en darmproblemen, meldt zijn ploeg.

Groenewegen eindigde dinsdag nog op de tweede plaats in de eerste etappe. Hij opende zijn seizoen in januari met winst in de Clàssica Comunitat Valenciana en had zijn zinnen gezet op een zege in Saudi-Arabië, het land van zijn hoofdsponsor.

De rit van vrijdag gaat over ruim 142 kilometer van Hegra naar Maraya. De Ronde van Al-'Ula duurt tot en met zaterdag.