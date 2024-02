Tekort aan vrijwilligers bedreigt openen Rustenburger sluis tijdens vaarseizoen

Gezocht: sluiswacht! De Rustenburgersluis in Rustenburg kampt met een tekort aan vrijwilligers, waardoor sluiting van de sluis op sommige momenten dreigt. Met het vaarseizoen in aantocht roept het Recreatieschap Westfriesland daarom vrijwilligers op om zich te melden. De sluis in Rustenburg is de enige in West-Friesland die wordt geschut door vrijwilligers.

De sluis bij Rustenburg - Foto: Aangeleverd

In juni 2022 zochten we Frits Dijkstra uit Bergen op bij de sluis die stamt uit 1920. Op vrijwillige basis bediende hij op woensdagochtend de sluis. Tenminste, als er bezoekers kwamen. "Het leukste vind ik om de brug en sluis te bedienen. En ik wilde met mensen te maken hebben. De mensen die je hier tegenkomt, zijn of een dagje uit of op vakantie, dus altijd goed gehumeurd. En dat ben ik zelf ook." Tijdens zijn dienst kwamen er welgeteld 0 boten voorbij, maar dat deed niets af aan zijn humeur. Bekijk hieronder de reportage over vrijwilliger Frits bij de Rustenburgersluis:

Frits hoefde niet in actie te komen - NH Nieuws

Hoeveel nieuwe vrijwilligers zijn er nodig? Renate Zwart, Recreatieschap Westfriesland: "De huidige groep bestaat uit negen personen. Met meer vrijwilligers zijn de taken beter te verdelen, en komt niet alles op dezelfde groep terecht. Er is een schaarste aan vrijwilligers." Hoe ziet de opleiding voor sluiswachten eruit? "De nieuwe vrijwilligers krijgen een cursus 'Instap Brug- en Sluisbediening' aangeboden, alsmede een BHV-cursus. Bij de cursus komen de elementen terug die ook aan bod komen bij het behalen van een klein vaarbewijs." Zijn er meer sluizen in West-Friesland die kampen met een tekort aan vrijwilligers? "Nee, in West-Friesland is dit de enige sluis die geschut wordt door vrijwilligers. In 2017 is er gewerkt naar een team vrijwilligers om de sluis doordeweeks te schutten voor de recreatieve vaart." Wat gebeurt er met de sluis als er niet voldoende vrijwilligers zijn? "Dan gaat de gemeente Koggenland samen met de vrijwilligers verschillende scenario’s verkennen. Deze worden dan voorgelegd aan het college en de raad. Koggenland zal er alles aan doen om het voor de sluiswachters zo leuk mogelijk te maken en ze zo goed mogelijk te faciliteren."

