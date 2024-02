Laatste training Ajax voor topper tegen PSV: Bergwijn en Sutalo van de partij

Chuba Akpom traint ook mee. Hij lag vorige week ziek op bed toen Ajax op het kunstgras van Heracles won met 2-4. Nottingham Forest deed donderdag vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog een poging om de spits over te nemen. Maar Ajax wilde niet meewerken aan een transfer.

Ajax beleefde een vrij rustige transferperiode. Jordan Henderson kwam over van Al-Ettifaq en Kian Fitz-Jim (Excelsior) en Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund) zijn weer terug in Amsterdam. Anass Salah-Eddine vervolgt zijn loopbaan bij FC Twente en Georges Mikautadze is teruggekeerd naar Metz.

Henderson kan voor Ajax debuteren in het duel met de koploper uit Eindhoven. Gáston Avila komt dit seizoen niet meer in actie door een zware knieblessure. Branco van den Boomen en Sivert Manssverk zijn op de weg terug na blessureleed.

Trainer John van 't Schip geeft vanaf 14.00 uur een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.