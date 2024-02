Henderson debuteert in topper tegen PSV

Jordan Henderson gaat zaterdagavond in de topper tegen PSV zijn eerste minuten maken voor Ajax. De Engelsman is volgens trainer John van 't Schip fit genoeg om in de basis te starten. Steven Bergwijn en Josip Sutalo zijn ook weer van de partij. Beide spelers misten de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van vorige week.

De kans is groot dat Sutalo ook voldoende fit is om aan de aftrap te verschijnen. De Kroaat moet Luuk de Jong van scoren zien af te houden.

Met een fitte Sutalo kan Van 't Schip schuiven met Devyne Rensch, die rechts en links in de defensie kan spelen. "Dan hebben we achterin weer iets meer mogelijkheden", zei de trainer van Ajax die afgelopen week graag nog een ervaren verdediger naar Amsterdam had zien komen. "Maar dat bleek helaas niet mogelijk."

Akpom

Chuba Akpom traint ook mee. Hij lag vorige week ziek op bed toen Ajax op het kunstgras van Heracles won met 2-4. Nottingham Forest deed donderdag vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog een poging om de spits over te nemen. Maar Ajax wilde niet meewerken aan een transfer.

Ajax beleefde een vrij rustige transferperiode. Jordan Henderson kwam over van Al-Ettifaq en Kian Fitz-Jim (Excelsior) en Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund) zijn weer terug in Amsterdam. Anass Salah-Eddine vervolgt zijn loopbaan bij FC Twente en Georges Mikautadze is teruggekeerd naar Metz.

Sivert Mannsverk maakt komende maandag zijn rentree bij Jong Ajax. De terugkeer van Branco van den Boomen laat nog wel een paar weken op zich wachten.

De wedstrijd tussen Ajax en PSV begint morgenavond om 20.00.