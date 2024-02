Schorsing AZ-verdediger Kasius blijft twee duels

Denso Kasius moet na zijn rode kaart in de uitwedstrijd van AZ tegen sc Heerenveen twee wedstrijden van de Alkmaarders missen. De tuchtcommissie handhaafde de schorsing van drie duels waarvan één voorwaardelijk. AZ kan nog tegen de uitspraak in beroep.

Kasius maakte zondag tijdens de wedstrijd in Friesland een overtreding op Pawel Bochniewicz, waarna hij na ingrijpen van de videoscheidsrechter met rood het veld moest verlaten.

De Alkmaarders gingen maandag niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. Daarom werd de zaak door de tuchtcommissie behandeld. Als AZ zich bij de uitspraak neerlegt, mist Kasius beide wedstrijden tegen Feyenoord. Zondagmiddag staan beide teams in de eredivisie tegenover elkaar. Drie dagen later staat in De Kuip de kwartfinale van de KNVB-beker op het programma.