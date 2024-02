Amsterdams duo Yung Volwassen in Culture Club: "Gek op Hazes en Salmari"

Het Amsterdamse duo Yung Volwassen zet zalen volledig op z'n kop met hun aanstekelijke hiphoppop. Grote hits bleven vooralsnog uit, maar daar lijkt met hun nieuwe single Salmari (Zwarte goud) verandering in te komen. Het is een ode aan het, onder jongeren, populaire drankje: "Je wordt er lekker een beetje los van en je kan het op elk moment van de dag drinken" aldus Yung Volwassen.

En nu is er dus de nieuwe single: Salmari (Zwarte Goud). Het nummer ontstond nadat ze bij hun fans een oproep hadden gedaan om mee te denken over een nieuwe song. "Salmari is razend populair in onze omgeving, dus daar moest het over gaan", vertelt Lucas. Het nummer werd geproduceerd door Jachie en is zo aanstekelijk dat je het na één keer luisteren niet meer uit je hoofd krijgt.

De afgelopen jaren brachten ze een aantal nummers uit. Die gaan over dromen van rijk worden, MOËT, over daten in Amsterdam, Sex met mijn ex en het nachtleven in de Discotheek. Hun grootste hit hadden ze vorig jaar met het nummer Rode Licht waarin ze samenwerkten met Mr Polska en Team TNT.

We ontmoeten Lucas Nord en Jan Koopmans, oftewel Yung Volwassen, op de Albert Cuyp in de Amsterdamse Pijp. Ze wonen er om de hoek. Sinds een jaar of tien mogen ze zich Amsterdammers noemen. Beiden zijn geboren en getogen in het Gooi. Toch hebben ze Amsterdamse roots. "Onze ouders waren Amsterdammers die de stad uiteindelijk hebben verlaten om in het Gooi te gaan wonen. Zij waren de stad zat, maar wij keerden terug en houden van Amsterdam" vertellen ze.

Op de Albert Cuyp komen we het standbeeld van André Hazes tegen: een held voor de jongens van Yung Volwassen. "Die man is zo bijzonder, dat hij na jaren nog steeds in iedere kroeg gedraaid wordt, en niet alleen in Amsterdam, dat is toch geweldig" zegt Lucas. "In onze show zit het nummer Bloed, zweet en tranen, wel in een uptempo versie. Maar dat is elke keer weer een soort eerbetoon aan de meester" aldus Jan.

Andere helden voor de jongens zijn The Opposites en Mac Miller. "Daar heb ik in mijn jeugd echt veel naar geluisterd. En natuurlijk naar Doe Maar, daar was mijn moeder fan van, dus dat werd thuis veel gedraaid" lacht Lucas. Jan noemt een verrassende inspiratiebron. "Ella Fitzgerald is voor mij echt een heldin. Van die ouwe jazz, I love it man" vertelt hij. "Die stem van Ella en die muziek vind ik echt geweldig. Ik denk dat ik daar ook veel melodieën vandaan gehaald heb voor onze nummers".

De single Salmari (Zwarte Goud) van Yung Volwassen en Jachie is nu uit. Wil je Yung Volwassen live zien dat kan op 22 februari op Winterflux in Amsterdam.