Drie woningen gesloten na vondsten harddrugs, zwaar vuurwerk en vuurwapen

Drie woningen in Noord, Zuid en Zuidoost zijn op last van burgemeester Femke Halsema gesloten voor drie maanden. In alle drie de woningen werd een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. Bij een van de woningen werd ook 134 kilo zwaar vuurwerk gevonden.

Het gaat om woningen aan het Stenghof in Noord, de Gelrestraat in Zuid en het Geldershoofd in Zuidoost. Bij de woning in Noord trof de politie onder andere mdma, ghb, xtc en cocaïne aan. De aanleiding van de doorzoeking was een melding van zwaar vuurwerk. Dat werd ook gevonden, maar liefst 134 kilo. Ook troffen agenten twee omgebouwde alarmpistolen met munitie aan.

De woning aan de Gelrestraat werd onderzocht nadat de politie iemand had aangehouden in een zaak. In de woning werden in ieder geval twaalf verschillende soorten harddrugs aangetroffen. Waaronder coke, ketamine, paddo's, lsd, speed en meerdere soorten pillen. De huisbaas heeft aan de gemeente laten weten actie te ondernemen om woning terug te vorderen van de huidige huurder.

Gestolen Fatbikes

Het pand aan het Geldershoofd in Zuidoost kreeg de politie op de radar na een melding over dealen van drugs. Bij het observeren van de woning zagen agenten dat het pand vaak voor een korte tijd werd bezocht door mensen die door de politie werden herkend als drugsverslaafden. Bij de inval in de woning troffen agenten cocaïne aan.

In het pand waren op dat moment negen mensen aanwezig. Twee van hen, waaronder de bewoner, zijn door de politie aangehouden. Volgens de eigenaar van het pand heeft de bewoner al vaker gezorgd voor overlast en zat nu op een laatste waarschuwing.

Naast de coke werd er ook een vuurwapen gevonden in de woning en vijf fatbikes. Drie van de fietsen bleken gestolen te zijn.