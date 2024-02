Hilversummers moeten nog even wachten op gunstigere parkeertarieven

Al heel snel in 2024 regende het klachten over het nieuwe parkeerbeleid, en dan met name over het bezoekerstarief voor vergunninghouders. Bij de gemeente zelf kwamen 'enkele tientallen' klachten binnen. Daarnaast kreeg de online-petitie Stop de bezoekersboete in Hilversum meteen heel veel steun. Uiteindelijk hebben bijna vierduizend mensen deze digitale oproep aan het gemeentebestuur van Hilversum ondertekend, om deze 'hoge prijs voor gezelligheid' snel terug te draaien.

Na iets meer dan een week waren politieke partijen achter de schermen al bezig om een herstelplan op te stellen. Zij hebben vorig jaar, toen het nieuwe parkeerbeleid is aangenomen, niet goed ingeschat wat deze aanpassingen zouden gaan betekenen voor de inwoners en bezoekers van Hilversum.

Vier keer zo duur

Waar Hilversummers met een parkeervergunning tot voor kort maar 40 cent per uur betaalden voor hun bezoek, was dat in het centrum ineens vier keer zo duur. Sinds 2024 is het 1,60 euro per uur. In de zogeheten schil rond het centrum is het tarief nu 1,45 euro. Dit is nog altijd de helft van het straattarief: 3,20 euro en 2,90 euro. Al met al betaalden inwoners beduidend meer voor hun bezoek. Dat leidde tot een storm aan kritiek.

Vorige week woensdag ging de raad unaniem akkoord met een maximum bezoekerstarief voor vergunninghouders van 3,50 euro. Daarnaast zijn er nu in het centrum en de schil net zoveel uren per kwartaal te vergeven, namelijk 120.