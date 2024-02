Willemijn slaat terug met een nieuwe suite: haar 'kinky hotelkamer' is terug in de stad

Moet je het nou een suite of een kunstwerk noemen? Het is het eigenlijk allebei. Kunstenares Willemijn de Lint uit Haarlem heeft haar Sin Suite na drie jaar bikkelen helemaal af: een hotelkamer waar je ogen tekort komt. Ze had eerder al zo'n suite gebouwd, maar die moest dicht van de gemeente.

De gemeente gedoogde de vorige Sin Suite een tijd lang in de Haarlemse Vijfhoek, maar het werd een aantal ambtenaren te heet onder de voeten. Want een suite verhuren, dat mag niet volgens de regels als het niet in je eigen woning is. Willemijn legde zich erbij neer, maar slaat nu dubbel en dwars terug met haar nieuwe Sin Suite 2.0. Gewoon onder haar woning aan de Lange Lakenstraat, want dan mag het dus wel. Tekst loopt verder na de video.

Een rondleiding door de nieuwe Sin Suite van Willemijn - NH Nieuws

De suite is nog niet helemaal klaar. De gang ernaartoe is namelijk nog een beetje kaal en de toegangsdeur, een kast die je opzij kan schuiven, moet ook nog afgemaakt worden. Tegenstellingen "Of dingen nou mogen of niet. Dat is eigenlijk de spanning die ik de hele tijd opzoek in het werk. Hemel, hel. Kuisheid, onkuisheid. Dat soort dingen", vertelt Willemijn. En dan te bedenken dat ze dit allemaal naast haar 'gewone' werk als freelance illustrator heeft gemaakt. Tekst loopt door na de foto.

Cartoon-achtige spermacelletjes zwemmen door de bar van de suite - Foto: NH Media / Paul Tromp

En de oude suite, wat is daar dan mee gebeurd? "Die hebben we wit geschilderd. En daar hebben we laminaat in gelegd. Over de glittervloer heen. En toen hebben we 'm uiteindelijk gewoon goed verkocht. Nu woont er iemand die niet weet dat er een geweldige glittervloer onder zijn of haar laminaat zit", lacht Willemijn. Kijk hieronder naar hoe de vorige Sin Suite eruit zag. Tekst loopt door na de video.

'Ondeugende' suite van Haarlemse Willemijn staat nu noodgedwongen in de verkoop - NH Nieuws

Een nachtje 'slapen' in de suite kost wel wat: 399 euro. De eerste gasten zijn al geweest. "Het zijn vaak dames die hun vriendjes willen verrassen. Maar ze vinden het zelf eigenlijk het leukste. Er is veel kunst te zien. Alles is in thema, tot de handdoeken en 'slippertjes' aan toe", legt Willemijn uit. Zij en haar vriend Ronald wonen boven de suite. "Maar alles is heel goed geïsoleerd. Dus we horen niks van onze onderburen."