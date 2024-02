Winterjas kan weer in de kast: zacht weekend in aantocht

"Weinig aan de hand-weer." Zo omschrijft weerman Jan Visser het weer van vandaag. Het blijft vandaag op de meeste plekken droog, met hier en daar soms wat motregen tussendoor. De temperatuur kan oplopen tot zo'n tien graden. Vannacht zal het waarschijnlijk ook droog blijven.

Zaterdag en zondag

Het zachte weer blijft dit weekend aanhouden, zegt Jan. Met temperaturen van tussen de 8 en 11 graden.

Echter worden de wolken vanaf zaterdagmiddag dikker boven onze provincie en kan er regen gaan vallen. Voor zaterdag voorspelt Jan een regenachtige nacht, maar de temperaturen blijven ook 's nachts rond de acht tot negen graden. Jan noemt de zachte temperatuur 's nachts uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar, omdat die normaal rond de één graden ligt.

Zondag is er dan ook veel bewolking, maar onze weerman sluit het niet uit dat er af en toe toch een zonnetje tevoorschijn komt. Begin volgende week zal het volgens de weerman droog blijven, maar halverwege de week verwacht hij dat er weer buien in het verschiet liggen. De zachte temperatuur zal nog even aanhouden.