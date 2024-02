Twee jonge Huizers (19) aangehouden voor mogelijk dealen van harddrugs

Via Meld Misdaad Anoniem was eerder dit jaar bij de politie een tip binnen gekomen over twee Huizer mannen die al maandenlang aan het dealen zouden zijn. De 19-jarigen werden daarop uitvoerig gevolgd door agenten, waarbij er nogal vaak 'dealgedrag' werd gezien. Zo hadden ze vaak heel korte contactmomenten met de afnemers van hun handelswaar.

Coke en cash

Op het moment dat een van de twee mannen uit Huizen op het punt stond een vermoedelijke drugsdeal te sluiten, werd hij op heterdaad betrapt en aangehouden. Niet veel later op de avond werd ook zijn compagnon op straat aangehouden. Beiden hadden ze 'wikkels' cocaïne bij zich. En dat hun handel floreert, was ook te zien aan de stapels cashgeld en dure telefoons die ze bij zich hadden. Van beide verdachten werd ook de woning helemaal doorzocht.

Inmiddels zitten de Huizers nog in de cel op verdenking van het handelen in (hard)drugs. De gemeente Huizen is er op gebrand de jongemannen te laten weten dat het 'niet zonder gevolgen zal zijn' als zij op gemeentegrond zich weer een keer misdragen in deze zin. Ook wil de gemeente zich inzetten om de twee te ontmoedigen door te gaan op het criminele pad. Hoe dat bereikt moet worden, is op dit moment nog onduidelijk.

Verwoesting

De politie laat nog weten dat de cocaïnehandel vaak kwetsbare en jonge mensen aantrekt, vanwege aantrekkingskracht van 'geld, status, spanning en de drang naar erkenning.' Maar het is geen goud wat gloort: de handel heeft op vele vlakken verwoestende gevolgen. Via preventie en het veiliger maken van de omgeving is de wens om samen met de gemeente en andere veiligheidspartners jongeren te beschermen tegen criminele invloeden en om zo te voorkomen dat ze de drugshandel ingaan.

Jongeren die wel al de mist zijn ingegaan en die worden verdacht van handel in drugs kunnen, naast een mogelijke strafvervolging door het Openbaar Ministerie, een intensief zorgbegeleidingstraject krijgen bij de juiste instanties. Of dat word aangeboden aan de twee verdachten uit Huizen is niet bekend.