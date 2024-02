Alkmaarse waterratten opgelet: waag een duik in de strijd tegen kanker

In Haarlem is de zwemtocht een bekend begrip en werd afgelopen jaar vóór de tocht al een recordopbrengst opgehaald .

Alkmaar vormt dit jaar voor het eerst het decor voor Swim to Fight Cancer. Deelnemers dragen zo een steentje bij in de strijd tegen kanker. Dit doen ze door 500, 1.000 of 2.000 meter af te leggen. Met de tocht wordt geld opgehaald voor Stichting Fight Cancer en twee Alkmaarse projecten.

Wie ervoor kiest om de twee kilometer te zwemmen, mag zijn borst vast nat maken voor de tocht. De Alkmaarse waterratten beginnen aan de Noorderkade, zwemmen via het Noordhollandsch Kanaal langs het Victoriepark en richting de Accijnstoren, maken daar een lusje en steken over naar het Luttik Oudorp, waar ze via de Zijdam en Voordam weer finishen op de Noorderkade. De deelnemers van de 500 en 1.000 meter blijven op het Noordhollandsch Kanaal.

Op 4 februari (Wereldkankerdag) gaan de inschrijvingen open voor de zwemtocht. Deelnemers kunnen in hun eentje meedoen of met een familie- of vriendenteam. Maar ook vanaf de droge kade is het mogelijk om een steentje bij te dragen als vrijwilliger of donateur.

Lichtpuntjes

Een deel van de opbrengsten van de Alkmaarse editie gaat naar Stichting Fight Cancer en wordt gebruikt voor onderzoek. In Nederland krijgen meer dan 124.000 mensen per jaar te horen dat ze kanker hebben.

Dat zijn meer dan 300 mensen per dag en 14 mensen per uur. De kans dat je ergens in je leven de diagnose kanker krijgt, is 50 procent. Toch zijn er ook lichtpuntjes: de kans dat iemand vijf jaar na de diagnose nog leeft, is in de laatste vijftig jaar met maar liefst 90 procent gestegen.

Hartverwarmende projecten

Een van de twee Alkmaarse projecten waar de opbrengst naartoe gaat, is Heart Pillows. Dit zijn kussens in de vorm van een hart die vrouwen met borstkanker na hun operatie onder hun oksel kunnen klemmen. Dit bevordert het herstel en biedt fysiek en mentaal comfort. De kussens worden met lotgenoten gemaakt tijdens bijeenkomsten in 't Praethuys aan de Westerweg.

"Als je de diagnose borstkanker hebt gekregen en net geopereerd bent, is het ontvangen van een Heart Pillow hartverwarmend. Met de donatie van de Swim to Fight Cancer Alkmaar bestellen we materialen om straks nieuwe kussens te maken", vertelt Jannie, gastvrouw bij 't Praethuys.

Het andere project dat gesteund wordt, zijn de comfortmanden voor de verpleegafdeling Oncologie van de Noordwest Ziekenhuisgroep. De manden worden samengesteld voor patiënten en bevatten boeken, creatieve materialen, een Nintendo Switch, bordspellen en puzzelboekjes.

"Het is fijn dat we patiënten die opgenomen zijn op de afdeling straks de comfortmanden kunnen aanbieden voor afleiding en ontspanning. Ze kunnen dan samen met hun naasten iets leuks doen als die op bezoek komen", aldus Sanne Visser, afdelingsmanager van de afdeling Oncologie.