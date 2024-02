Live NH Sport: kilometers vreten voor Telstar

Telstar had niet de middelen om de selectie aan het einde van de winterse transferwindow te versterken. De clubloze Peter Guinari kwam al een paar weken geleden en Jorginho Soares werd daarna verhuurd. Clubtopscorer Zakaria Eddahchouri (11 goals) bleef, maar is door een knieblessure langere tijd niet inzetbaar. Een forse aderlating, want na Eddahchouri is Quinten van den Heerik nu met 3 goals de speler met de meeste doelpunten achter zijn naam.

Sinds afgelopen maandag is Telstar hekkensluiter in de eerste divisie. De Velsenaren zijn op de ranglijst gepasseerd door TOP Oss dat na 23 wedstrijden een puntje meer heeft. MVV is de nummer elf van de ranglijst en heeft exact twee keer zoveel punten als Telstar. Bovendien draait de ploeg sterk mee in de derde periode waarin drie van de vier wedstrijden werden gewonnen.

Bij MVV Maastricht zijn Dailon Livramento (8 goals) en routinier Bryan Smeets (6 goals) de spelers die het vaakst scoren. Een andere voetballer om in de gaten te houden: Özgür Aktas. De verdediger is bekend bij Telstar waar hij de afgelopen twee seizoenen een onbetwiste basisspeler was.

Kharchouch

Als we MVV - Telstar nog even langs de lat der statistieken leggen: de laatste drie keer keerde Telstar met lege handen terug uit Maastricht. De laatste zege was in 2019 toen Reda Kharchouch de Witte Leeuwen met twee treffers een 2-1 overwinning bezorgde. Van de in totaal 44 ontmoetingen won Telstar er in de historie slechts 9. Daar staat tegenover dat de ploeg van trainer Mike Snoei dit seizoen wél de sterkste was in Velsen-Zuid. Dankzij een goal in de blessuretijd van Van den Heerik werd het 2-1.