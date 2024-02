Rochdale zegt vertrouwen in bewonersraad op na ontdekking fraude

Woningcorporatie Rochdale heeft het vertrouwen opgezegd in het bestuur van de bewonersraad. Rochdale ontdekte eind januari dat er ruim 20.000 euro is weggesluisd van de rekening van de bewonersraad naar een privérekening. Het geld zou normaal worden gebruikt voor activiteiten van bewoners en commissies.

In totaal werd er tussen oktober en december van vorig jaar 20.431 euro overgemaakt in verschillende transacties naar de privérekening. De 20.000 euro is ongeveer een tiende van het budget wat de bewonersraad jaarlijks kan gebruiken om activiteiten voor bewoners en bewonerscommissies te organiseren. In de bewonersraad zitten ruim honderd bewonerscommissies met in totaal zo'n 400 huurders. Het bestuur wordt zelf door de huurders gekozen, Rochdale controleert de bewonersraad.

'Geld was voor buurtactiviteiten'

Volgens de woningcorporatie heeft de bestuurder die het geld heeft overgemaakt het geld gebruikt voor 'privédoeleinden'. De bestuurder zelf zegt dat er geen sprake is van fraude, maar dat het geld zou zijn uitgegeven voor buurtactiviteiten. Het geld dat nog niet was uitgegeven was gereserveerd voor andere activiteiten.

Rochdale is van mening dat een van de medebestuurders op de hoogte moet zijn geweest van het doorsluizen, maar dat er geen maatregelen zijn getroffen. Dat het bestuur Rochdale niet heeft geïnformeerd hierover wordt kwalijk genomen. De woningcorporatie heeft daarom het vertrouwen in het gehele bestuur opgezegd. Het bestuur is daarna ook opgestapt. Rochdale laat weten een melding te gaan maken bij de politie over het voorval.

Afbetalingsregeling

De bestuurder wie het geld naar de privérekening heeft overgemaakt heeft aan Rochdale laten weten bereid te zijn een afbetalingsregeling te treffen om het volledige bedrag terug te betalen. "Als de desbetreffende bestuurder in gebreke blijft, zal Rochdale niet schromen het bedrag op de vereniging BWR te verhalen", aldus de woningcorporatie.

Rochdale organiseert binnenkort een bijeenkomst voor de bewonerscommissies om uitleg te geven over de zaak.