Appartementencomplex in Beverwijk ontruimd na brand

Bewoners van het appartementencomplex aan de Baanstraat in Beverwijk moesten vannacht rond half vier hun woning tijdelijk verlaten, nadat er een brand was ontstaan. Zij moesten in het Kennemer Theater verderop wachten. Na een klein uurtje was de brand geblust en konden de bewoners terug het pand in. Er raakte niemand gewond.

Brand appartementencomplex Baanstraat - Foto: Inter Visual Studio

Een aantal bewoners van het voormalige Kweekschoolgebouw aan de Baanstraat moesten vannacht halsoverkop hun woning verlaten, nadat één van hen rook in huis had gezien. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat het vuur was ontstaan in een dakgoot. Het dak werd door de brandweer opengebroken, waarna een klein brandje zichtbaar werd. Deze was na een klein uurtje geblust. De woordvoerder meldt dat het vermoedelijk om een sigarettenpeuk ging, die in de dakgoot terecht was gekomen.