Krijgt het Gooi regionaal vuurwerkverbod? Burgemeester Huizen gaat balletje opgooien

Met zwaar illegaal vuurwerk vernielde de groep nieuwjaarsnacht onder meer winkelruiten, toegangsdeuren van een supermarkt en moesten ook brievenbussen en de portiek van een appartementengebouw eraan geloven. Daarnaast gooiden de jongeren 'bommen', zoals Meijer het vuurwerk kwalificeerde, naar agenten en een politieauto. Eén wagen raakte beschadigd. Uiteindelijk werd de ME opgetrommeld die de boel snel onder controle had. De jongeren werden staande gehouden en geïdentificeerd. Niemand werd gearresteerd.

Tijdens deze politieke bijeenkomst kwamen de ongeregeldheden tijdens oud en nieuw in en rond winkelcentrum De Kostmand uitvoerig ter sprake. Het is duidelijk dat politiek Huizen het wangedrag van een groep jongeren afkeurt en ten koste van alles nieuwe vuurwerkrellen wil voorkomen.

Op verzoek van de Huizer politiek gaat hij de komende tijd eens polsen bij zijn collega-burgemeesters uit de regio hoe zij tegenover een eventueel Goois vuurwerkverbod staan. Onder het mom van samen sta je sterker zouden de gemeenten beter en effectiever kunnen optreden. "Je kan dan bijvoorbeeld de politiecapaciteit gerichter sturen. Dit wordt wel iets als we dit gaan doen. We gaan dat afpellen en dan kom ik er bij u op terug", zei Meijer donderdagavond tegen de commissie.

ME ingezet bij ongeregeldheden in Huizer winkelcentrum de Kostmand

De vorige twee keren was het ook al faliekant misgegaan in de Kostmand. Daarom had de gemeente ditmaal vooraf maatregelen getroffen. De Kostmand was bijvoorbeeld aangewezen als vuurwerkvrije zone. Maar er waren geen aanwijzingen bij de gemeenten en de politie dat deze groep huis ging houden. Dat het opnieuw fout ging, kwam toch als een verrassing.

"De grootte van de groep en het aangaan van de confrontatie met de politie was niet te verwachten", zei de burgemeester. Omdat deze informatie ontbrak heeft Meijer ook geen andere zwaardere middelen ingezet.

Terreur

Dat zoiets niet nog eens moet gebeuren, daar is iedereen in de politiek wel van doordrongen. Bewoners en ondernemers van de Kostmand zijn het ook goed zat. Volgens de PvdA-fractie willen sommigen zelfs verhuizen omdat ze de terreur spuugzat zijn. Meijer bevestigde soortgelijke verhalen te hebben gehoord toen hij daar die bewuste nacht en nieuwjaardag was.

Meijer wil dan ook een steviger pakket aan maatregelen kunnen gaan nemen. Flexibel cameratoezicht zou eveneens tot de mogelijkheden kunnen horen. Als de gemeenteraad daarvoor de regels aanpast (de Algemene Plaatselijke Verordening) dan kunnen er de volgende keer camera's hangen.

Gezichten niet te zien

De vraag is of dat echt uitkomst biedt, want de 'nieuwjaarsreljeugd' is op beeld niet te identificeren. Afgelopen oud en nieuw droegen zij volgens de burgemeester allemaal gezichtsbedekkende kleding. Mede daardoor is de identiteit niet of heel moeilijk te achterhalen voor de politie, die al even bezig is met een strafrechtelijk onderzoek. De burgemeester wacht dit onderzoek af en hoopt dat de daders toch achterhaald kunnen worden, zodat zij een passende straf krijgen en de schade op hen verhaald kan worden.