Politie vindt grote hennepkwekerij in garageboxen Wijdenes

De politie heeft donderdagmiddag een hennepkwekerij bij een stolpboerderij opgerold aan de Blokdijk (N506) in Wijdenes. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

Agenten kregen een anonieme tip over een mogelijke plantage in de straat in het West-Friese dorp. Bij aankomst bleek er een hennepkwekerij te zitten in drie van de vijf garageboxen, aldus de politie aan NH.

‘Heel veel planten’

Om hoeveel planten het precies gaat, is nog niet duidelijk. De politie is nog bezig met tellen, maar volgens een woordvoerder zijn er in elk geval ‘heel veel planten’ aangetroffen.

De politie heeft netbeheerder Liander en een opruimteam opgeroepen om de plantage te ontmantelen en te vernietigen.