Jos (82) uit IJmuiden werkt in broodfabriek om leeggeroofd pensioen aan te vullen

Door fraude met zijn rekeningen en beleggingen werkt Jos*, een gepensioneerde man van 82 jaar uit IJmuiden, noodgedwongen in een broodfabriek. In 2021 wordt hij benaderd om in bitcoins te beleggen. Dat doet hij, niet wetende dat hij te maken heeft met oplichters. Drie jaar later is er van zijn tienduizenden euro's geen cent terug. "Dus zit er niets anders op dan midden in de nacht mijn fietsje te pakken, lopendebandwerk te verrichten en mijn afgepakte centjes aan te vullen."

Zijn vrouw, waarmee hij al bijna zestig jaar getrouwd is, heeft een liefde voor water en vissen. Een langgekoesterde wens is dan ook een eigen aquarium, midden in het huis. Als eyecatcher.

Valstrik

Maar: "Die dingen zijn duur, man", zegt Jos in zijn woonkamer, terwijl zijn "meisje", zoals hij d'r steeds noemt, tegenover hem zit. "Daar moest dat ding komen te staan." Hij wijst naar een kast. In 2021 krijgt hij online een 'aanbieding' om in bitcoins te stappen. "Erg verleidelijk. Want dat was naar mijn drijfveer om het aquarium te bekostigen."

Hem wordt beloofd dat zijn beleggingen via bankconstructies op de rekening van Tesla zouden komen, "Elon Musk zou dat geld vervolgens verdubbelen". Dat beweert althans een mevrouw aan de telefoon, die keurig, netjes en op uitstekende manier communiceert. Later blijkt dat een valstrik te zijn om zijn geld af te troggelen, "inderdaad niet wetende dat het in handen van criminelen terecht zou komen".

'U wordt opgelicht'

Want het geld komt niet bij Tesla of Musk terecht. En verdubbeld wordt het al helemaal niet. Langzaam maar zeker legt Jos, zich toen nog van geen kwaad bewust, meer én meer geld in. Totdat zijn bank, de ING, belt. "U wordt opgelicht", zeiden ze aan de telefoon. "Ik kan me dat gesprek nog zo goed herinneren". Maar Jos is ook na dat belletje nog steeds in de volste overtuiging dat zijn geld terug zou komen, mét winst.

"Maar even later krijg ik door dat de ruim twintigduizend euro die ik toen al had belegd, in rook was opgegaan", vervolgt Jos. Ever later wordt hij benaderd door zogenaamd een fraudehelpdesk, vertelt Jos, terwijl hij zijn computer en alle mailgegevens met de criminelen erbij pakt. Die zogenaamde bankmedewerkers beloofden hem dat het pensioengeld weer terug zou komen. Hij moest alleen even inloggen op de computer. En ook dat doet hij.