Minderjarige op straat in Anna Paulowna bedreigd en bestolen, politie zoekt getuigen

In de G.C. van Balen Blankenstraat in Anna Paulowna is gisteravond een minderjarige op straat beroofd door twee personen. De politie heeft een verdachte op weten te sporen, maar is nog op zoek naar de tweede persoon. Daarom zoekt de politie naar getuigen of camerabeelden.

Rond 19:40 uur liep de minderjarige in de G.C. van Balen Blankenstraat in Anna Paulowna waarna twee personen het slachtoffer lastig vielen. Ze eisten persoonlijke bezittingen, maar de minderjarige vluchtte weg. Een van de verdachten is de persoon gevolgd en heeft de persoonlijke bezittingen onder dreiging van een steekwapen alsnog gekregen. Daarna ging de verdachte er met de buit vandoor.

Een verdachte opgepakt

De politie heeft een 21-jarige man uit Hollands Kroon op weten te pakken, maar de tweede verdachte nog niet kunnen opsporen. Het gaat volgens de politie om een man van rond de 16 jaar oud, geheel in het zwart gekleed, droeg een bivakmuts en liep op de voorvoeten (huppelloop).

De politie doet onderzoek naar de zaak en zoekt getuigen met meer informatie of buurtbewoners met camerabeelden in de buurt van de G.C. van Balen Blankenstraat tussen 19.30 uur en 20.00 uur. Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000