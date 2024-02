Na drama Solid Grooves wil Halsema strengere regels voor evenementen

Aanleiding voor de strengere voorschriften is de dodelijke steekpartij op festival Solid Grooves van vorig jaar. Bij dat incident kwam de 21-jarige Jimmy Schepers om het leven. Later bleek er van alles mis te zijn met de beveiliging op het festival. Ook zou de organisatie achter Solid Grooves veiligheidsregels van de gemeente hebben genegeerd.

Zonder kaartje op terrein

Op het festival waren veel meer bezoekers aanwezig dan de gemeente had toegestaan. Dat kwam voor een deel omdat de organisatie veel meer bezoekers toeliet, maar ook omdat een groep bezoekers de ingang bestormde en op die manier zonder kaartje het terrein op wist te komen. Ten minste een bezoeker had tijdens het festival een mes bij zich.

Allemaal zaken die beter moeten, schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Daarin benadrukt ze ook dat zulke incidenten 'gelukkig zeldzaam' zijn in Amsterdam en dat ze nooit helemaal uitgesloten moeten worden. "Met alle maatregelen en voorwaarden maken we de kans daarop wel veel kleiner."

Die maatregelen neemt Halsema door de voorwaarden die aan een vergunning verbonden zijn aan te scherpen. Volgens de burgemeester hebben de huidige voorwaarden namelijk laten zien dat ze 'onvoldoende toereikend' zijn om het risico op 'overcrowding' te beheersen. Op dit moment wordt daarvoor alleen naar het bezoekersaantal op het drukste moment gekeken, maar dat is volgens Halsema niet voldoende.

Aan de deur

Met de nieuwe voorwaarden wil de gemeente er onder meer voor zorgen dat er meer bezoekers op festivals zijn dat volgens de vergunning mag, iets wat bij Solid Grooves dus wel gebeurde.

Ook mogen er in principe geen kaarten meer aan de deur verkocht worden, tenzij de organisatie kan onderbouwen dat kaartverkoop aan de deur niet voor extra veiligheidsrisico’s zorgt. Verder moeten de extra eisen ervoor zorgen dat er voldoende beveiligers zijn die de juiste opleiding hebben gehad.

"De inschatting is nu dat deze voorwaarden uitvoerbaar zijn", schrijft Halsema. "Als dat in de praktijk

anders blijkt, dan ben ik uiteraard bereid om in gesprek te treden over hoe dezelfde doelstellingen

op een andere manier bereikt zouden kunnen worden."

'Grip'

"Evenementen bezorgen veel Amsterdammers veel plezier", schrijft Halsema, maar veiligheid is een absolute voorwaarde voor die mooie en feestelijke evenementen is de veiligheid van de bezoekers en de omgeving."

"De komende tijd zal moeten uitwijzen of we met de maatregelen die we nu treffen, dat gevoel van

veiligheid en vertrouwen weer hersteld kan worden. Ik heb er vertrouwen in dat dat mogelijk is, en

dat we door deze stappen nu te zetten daar veel meer zicht en grip op zullen krijgen."

Vergunning

Halsema zal komend jaar trouwens meer bevoegdheden krijgen om een gegeven vergunning weer in te trekken als blijkt dat er op die dag onvoldoende politiecapaciteit is. De gemeenteraad stemde vorige week in met een wijziging in de APV die daarvoor nodig was.

Met de maatregelen die Halsema vandaag presenteerde moet de raad nog wel akkoord gaan.