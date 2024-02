Het De Mirandabad wordt de komende jaren onder handen genomen

De gemeente gaat de komende jaren flink investeren in de renovatie en verduurzaming van het De Mirandabad in Zuid. Het zwembad trekt jaarlijks zo'n 400.000 bezoekers. "De investering is nodig om het zwembad te moderniseren, duurzaam te maken en toegankelijk te houden voor alle Amsterdammers", aldus de gemeente.

Vanwege de omvang van de renovatie kan het zwembad niet volledig open gehouden worden. In 2025 en 2026 zullen de binnenbaden een periode dicht gaan. Hoe lang en wanneer het precies in wordt later bekend gemaakt.

Verduurzaming

Het De Mirandabad is één van de grootste energieslurpers van de gebouwen die de gemeente in onderhoud heeft. Het hoofdgebouw is 45 jaar en behoorlijk verouderd. "Naast slechte isolatie, voldoen de verouderde installaties niet aan de normen, waardoor er een hoog energieverbruik en grote CO2-uitstoot is. Het streven is dat na de renovatie en verduurzaming het pand volledig aardgasvrij en bijna energieneutraal is", schrijft de gemeente.

Daarnaast zal de toegankelijkheid voor mindervaliden worden verbeterd. Ook wordt onderzocht hoe de karakteristieke koepel van het recreatiebad kan worden verduurzaamd. "Met de extra investering in duurzaamheid kan het De Mirandabad voldoen aan de gestelde duurzaamheidsambities voor 2030 van Amsterdam", aldus de gemeente.