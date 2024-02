Verdachte steekpartij Velsen-Noord had vaker ruzie met buren, slachtoffer laat vrouw en zoontje achter

De verdachte (34) van de dodelijke steekpartij aan de Gildenlaan in Velsen-Noord had de afgelopen jaren vaker ruzie met de buren. Volgens meerdere bronnen heeft hij mentale problemen. De verdachte en de overleden man woonden in hetzelfde appartementencomplex. Volgens een voormalig buurman laat het slachtoffer een vrouw en zoontje achter.

Gisteravond werd het slachtoffer neergestoken in een portiek aan de Gildenlaan. Hij overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De verdachte woonde in dezelfde flat en veroorzaakte regelmatig problemen in de buurt. Meerdere bronnen vertellen NH dat hij eerder eens de gaskraan open zou hebben gedraaid, met als doel een ontploffing te veroorzaken.

Ook zeggen verschillende bronnen dat hij last zou hebben van psychoses. Woningbedrijf Velsen kon daar alleen over zeggen dat daar bij de huurcorporatie niets over bekend was. Wel bevestigen zij dat de man 'vaker onrust veroorzaakte en ruzie maakte met buren'. Een woordvoerder: "We hebben geprobeerd die problemen met een bemiddelaar op te lossen. Dat uiteindelijk zoiets zou gebeuren, verwacht je natuurlijk niet."