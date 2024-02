Bewoners ontruimde huizen Heerhugowaard mogen terug, persoon aangehouden

De bewoners van een huizenblok aan de Ribeslaan in Heerhugowaard mogen terug naar hun woningen. De huizen werden vanmiddag ontruimd omdat de politie zich zorgen maakte over een persoon in een van de woningen. Deze is inmiddels aangehouden.

"Er is daar een persoon waar we ons zorgen over maken en ook over de omgeving. Dat is de reden dat de brandweer is begonnen met ontruimen", vertelde een woordvoerder van de politie. Er was ook een arrestatieteam met schilden in de straat en er zijn politiehonden aanwezig.

Volgens een omstander was de politie met veel mankracht aanwezig. De brandweer heeft een slang uitgerold en een ambulance staat paraat. Het gebied was afgezet en er mag niemand in.

Aanhouding

Het arrestatieteam is net voor 17.00 uur de woning ingegaan en heeft de persoon aangehouden. Volgens de omstander kwam die op een brancard in een ambulance gelegd, maar de politie zegt dat degene niet gewond was. "Hij kwam met enige medewerking naar buiten."

De politie gaat nu op zoek naar passende zorg voor deze persoon. Hij hoeft bijvoorbeeld niet mee naar het cellencomplex, ondanks de aanhouding.

Gaslucht

Waarom de politie zich morgen maakte over de persoon, is niet duidelijk. Wel kwam er kort na 15.30 een melding binnen van een gaslucht in de straat. Hoeveel woningen precies werden ontruimd, is niet bekend.