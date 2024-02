Ouders organiseren zelf informatiedagen op met sluiting bedreigde school in Hoorn

Door de dreigende sluiting van Pvo-school Ida Gerhardt Academie in Hoorn gaan de open dagen dit weekend niet door. Daar laat een groep fanatieke ouders het niet bij zitten. Zij organiseren op eigen houtje twee informatieavonden. "We hopen dat het een gekkenhuis wordt."

Het zijn roerige tijden voor de Pvo-school (Persoonlijk voortgezet onderwijs) in het Hoornse Missiehuis. Meerdere keren werd de locatie door de onderwijsinspectie beoordeeld als zwak of zeer zwak. Dat, in combinatie met een lage aanwas aan nieuwe leerlingen, zorgt ervoor dat de toekomst van de school hoogst onzeker is. Momenteel wordt er gekeken of de school verder kan gaan onder de vlag van het Atlas College. Half februari moet hier meer over bekend zijn.

Petitie 900 keer ondertekend

Veel ouders en leerlingen maken zich zorgen om het voortbestaan van de school. En komen in actie. Een opgezette petitie werd bijna 900 keer ondertekend. Door de onrust besloot het Pvo-bestuur de open dagen van morgen en zaterdag niet door te laten gaan. En dat is tegen het zere been van de fanatieke ouders. Zij organiseren daarom op eigen houtje - zonder medewerking van de school - informatieavonden.

"Omdat we het heel belangrijk vinden dat deze school blijft bestaan", zegt moeder Estelle Bon uit Noordbeemster voor de school. "We hebben veel flyers naar scholen gebracht", weet Marja van Gulik, ook moeder van een leerling. "Zodat de mensen weten dat de informatiedagen op vrijdagavond en zaterdagmiddag gewoon doorgaan." De informatiedagen zijn vrijdag vanaf 19.00 uur en zaterdag van 12.30 tot 15.00 uur.

'Dat gun je ieder kind'

Terwijl de school bij de onderwijsinspectie onder vuur ligt door de zwakke prestaties, strijden leerlingen en ouders juist voor het behoud ervan. "We willen aan de geïnteresseerde ouders ook goed uitleggen dat de zwakke beoordeling slaat op het papieren gedeelte, de administratie. De onderwijskwaliteit is echt meer dan voldoende."

Kleine klassen, veel persoonlijke aandacht en huiswerk dat op school gemaakt wordt. "Een rustige school, dat gun je ieder kind", zegt Bon. Aan een eventuele sluiting moet haar zoon - Nelisa uit 4 VWO - niet denken. "Ik zou het echt heel erg vinden."

Zover is het nog niet. De strijdlustige ouders en leerlingen staan klaar om geïnteresseerden vrijdagavond en zaterdagmiddag te informeren. "We hopen dat het een gekkenhuis wordt, daar gaan we voor", besluit Van Gulik enthousiast.