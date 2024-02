Haarlemse Tijmen (19) sinds dinsdagavond vermist: politie maakt zich grote zorgen

Tijmen kwam woensdag niet opdagen voor een etentje met zijn beste vrienden. Het laatste contact met hem was dinsdagavond rond 23.00 uur.

Volgens een politiewoordvoerder is hij in onbekende richting vertrokken in zijn auto: een oranje Mitsubishi Colt cabriolet met kenteken 59-GXB-6. De politie vraagt iedereen om uit te kijken naar die opvallende auto.

Tijmen is onder meer vrijwilliger bij de Zandvoortse Reddingsbrigade. Familie en vrienden van Tijmen maken zich ook grote zorgen.