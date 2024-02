Drankspeciaalzaak van mevrouw Meijer sluit na 56 jaar de deuren, eerst leegverkoop

Het is een moeilijke keuze voor de familie, maar door de dood van mevrouw Meijer (94) is het niet meer mogelijk om de deuren van haar geliefde drankspeciaalzaak in Wormer open te houden. De kosten zijn te hoog. Om de laatste wijnen en sterke dranken te verkopen blijft de winkel tot eind mei open, maar daarna is het na 56 jaar over en uit voor Chateau 26.

Het is voor dochter Alice Meijer een turbulente tijd. De feestdagen zijn nog niet heel lang achter de rug en met al het regel rondom de winkel is er amper ruimte om stil te staan bij het grote verlies van haar moeder. "Je zit constant met de winkel in je hoofd", vertelt Alice over de drankspeciaalzaak in Wormer, waar ook veel mensen van buiten het dorp op afkwamen.

Keuzes maken

Sinds gisteren is de familie begonnen met de leegverkoop van Mevrouw Meijer haar trots. Chateau 26. Alice: "De winkel kan toch niet voortgezet worden door de hoge kosten." Om de winkel rendabel te houden, zou er veel moeten gebeuren en dat was voor Alice niet haalbaar. "Je moet eigenlijk een winkel hebben waar alle dozen de deur uitvliegen."



Daarnaast is de winkel een grote verantwoordelijkheid. Mevrouw Meijer was tot haar dood altijd aan het werk en dat is iets wat Alice niet ziet zitten. "Ik ben 62. Ik heb kleinkinderen. Wat is er nou belangrijker? Je geeft zoveel voor een winkel, maar er is ook iets buiten de winkel."

Dat betekent niet dat de keuze makkelijk was. "Ik zou het liefst doorgaan zoals m'n moeder het deed. En dat gaat niet." Vooral de nette klanten, zoals mevrouw Meijer zelf ook altijd zei, gaat ze missen. De plek in Wormer was een ontmoetingsplaats. "Als er wat is, help je elkaar. Zo hoort het ook."

Leegverkoop

Voor haar moeder wil Alice de ingekochte wijnen nog verkopen en daarom is de leegverkoop gestart. De winkel is daarom nog tot eind mei open. Mits de dranken niet al eerder allemaal over de toonbank zijn gevlogen.