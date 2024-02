Hoorn blundert met verkeerde tekst over parkeerplannen en zorgt voor flinke ophef

De gemeente Hoorn is in de fout gegaan met een tekst over de parkeerplannen. Daarin stond dat er geen onderscheid meer zou zijn tussen parkeerplaatsen voor vergunninghouders en betaald parkeren. De ophef was groot. Maar nu zegt de gemeente dat het om een misverstand gaat. "Ik baal er enorm van dat de verkeerde tekst werd overgenomen", aldus wethouder René Assendelft.

De tekst was opgenomen in de actieagenda van Hoorn. Het plan moest leiden tot extra parkeercapaciteit in de stad. "Door dubbel gebruik faciliteren we beide doelgroepen maximaal", valt er overigens nog steeds te lezen in het stuk dat op de gemeentewebsite is gepubliceerd.

Het voorstel zorgde voor onrust en stevige kritiek op het gemeentebestuur. De fout werd duidelijk nadat het Noordhollands Dagblad over het voorstel berichtte. "We werden er door verrast en al snel werd duidelijk dat de verkeerde tekst was opgenomen", aldus een woordvoerder.

Hoe kon de verkeerde tekst in de plannen komen?

Tijdens een commissievergadering van 23 januari heeft de wethouder de fout rechtgezet. "Het voorstel is wel besproken, maar het college is geen voorstander van dubbel gebruik van parkeerplaatsen." Het is onduidelijk hoe de verkeerde tekst uiteindelijk toch in het document is beland. Op de vraag of de wethouder de tekst voorafgaand niet heeft gecontroleerd, antwoord de woordvoerder: "Vanzelfsprekend, maar niemand is feilloos. De wethouder heeft dit ook erkend."

