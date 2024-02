'Vrienden van het Kerkepad' organiseert avondwandeling als protest tegen tenniscomplex

De Vrienden van het Kerkepad in Wormer blijven zich op allerlei manieren verzetten tegen de mogelijke komst van een tenniscomplex. Komende zaterdagavond is er een belevingswandeling vol lichtjes over het Kerkepad om zoals organisator Sylvia van Essen zegt 'de naderende lente te vieren.'

Sylvia: "De vele weidevogels staan op het punt terug te keren naar hun broedgebieden, zo ook naar het Wormer- en Jisperveld én het gebied rondom het Kerkepad in het bijzonder. Wij willen de beleving en de schoonheid van het Kerkepad onder de aandacht brengen."

Want al dat moois gaat volgens de Vrienden van het Kerkepad verloren als straks de ijsbaan in het weiland plaats moet maken voor tennisbanen. Want er ligt een plan om de tennisbanen in het centrum van het dorp te verplaatsen en ruimte te maken voor woningen.

Al eerder organiseerden de Vrienden een tentoonstelling langs het Kerkepad met de afbeeldingen van de meer dan 50 soorten weidevogels die in het gebied voorkomen. Die dreigen te verdwijnen als er tennisbanen worden aangelegd.

De Vrienden van het Kerkepad willen zaterdagavond de wandelaars de donkerte laten ervaren en hen verrassen met licht. Daarnaast is er muziek van Ferry Heijne, zanger van De Kift, Damian Bosch & The Glass Outfit en het trio Wim Dam, Marieloes Koopman en Cas van het Hoff.nJos Kleij (alias G.W. Sok) dichter/performer en voormalig zanger van The Ex, draagt vogelgedichten voor.

De belevingswandeling is tussen 18:30 – 20:00 uur en start vanaf het clubhuis Nova Zembla, Dorpsstraat 214a te Wormer.