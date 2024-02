🔴Deadline Day: Odgaard verhuurd, Zeefuik per direct naar AZ, 'Boadu terug in Nederland'

Myron Boadu staat op het punt om het seizoen bij FC Twente af te maken. Zijn oude trainer Pascal Jansen, die afgelopen maand werd ontslagen bij AZ, vindt het een goede keuze. "Gisteren liet hij me weten dat hij hoopte dat het snel rond zou komen met Twente", zegt Jansen tegen Voetbal International. "Hij zocht ook contact met mij nadat de beslissing over mijn afscheid bij AZ was genomen. Het geeft aan wat voor band we hebben en wat voor jongen Myron is."

Jansen werkte enige tijd samen met Boadu. Hij heeft hoge verwachtingen van de 23-jarige aanvaller en denkt dat het een succes kan worden bij FC Twente. "In de Eredivisie heeft hij aangetoond dat hij van de buitencategorie kan worden."