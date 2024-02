🔴Deadline Day: Lequincio Zeefuik per direct naar AZ, Jens Odgaard naar Bologna

Lequincio Zeefuik verlaat FC Volendam per direct voor AZ. De 19-jarige spits heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat in de zomer van 2029 afloopt.

Vertrek Meerdink

AZ wilde Zeefuik eigenlijk pas komende zomer aantrekken. Maar de club uit Alkmaar wilde toch eerder zaken doen. Spits Mexx Meerdink is op huurbasis naar Vitesse vertrokken en aanvaller Jens Odgaard staat voor een overgang naar Bologna. AZ versterkte zich afgelopen maand ook met Gonçalo Esteves en Kristijan Belić.

"Ik ben heel blij met deze mooie stap", reageert Zeefuik op de website van AZ. "Het is een mooie nieuwe uitdaging. Het is het afgelopen half jaar snel gegaan met mij bij FC Volendam. Er kwam een nieuwe trainer die me vertrouwen gaf. Daardoor speelde ik goed. Dit is een geweldige stap in mijn carrière waar ik trots op mag zijn."

"Zeefuik is een aanvaller die zich de afgelopen maanden stormachtig heeft ontwikkeld", weet directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Hij heeft dit seizoen van zich laten horen in de Eredivisie met een aantal bijzondere goals. Als je kijkt naar hoe hij het spel speelt, is hij een aanvaller die goed bij onze manier van spelen past. Hij is een spits die sterk is met zijn rug naar de goal, maar ook zelf kan creëren en dat is een mooie kwaliteit. Hij heeft dus al veel in zijn pakket, maar er is ook nog veel ruimte voor ontwikkeling. Hij is een aanwinst waar we heel erg blij mee zijn."