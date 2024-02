🔴Deadline Day: FC Volendam en Telstar uitgewinkeld, drukke dag voor AZ

ADO Den Haag heeft Jari Vlak aan de selectie toegevoegd. De club uit de Hofstad neemt de Volendammer over van FC Emmen. De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor 3,5 jaar. Vlak speelde in de jeugdopleiding van FC Volendam en debuteerde in september 2018 in de hoofdmacht van Het Nieuwe Oranje. In totaal speelde hij 72 officiële wedstrijden in het eerste elftal. In januari 2021 maakte hij de overstap naar FC Emmen, waar hij uitgroeide tot aanvoerder. Vlak is nog niet speelgerechtigd voor de wedstrijd van ADO Den Haag tegen TOP Oss.

Bij ADO Den Haag staat met Henk Veerman nog een Volendammer onder contract. De Hagenaars huren de boomlange spits tot het einde van het seizoen. In Haagse dienst was Veerman al 14 keer trefzeker in de eerste divisie. Ook Daryl van Mieghem speelt sinds afgelopen zomer bij ADO Den Haag. De vleugelspeler was al 8 keer de aangever bij een doelpunt.