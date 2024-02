🔴Deadline Day: bizarre wending voor Blommestijn, Akpom-deal afgeketst

Million Manhoef verruilt Vitesse voor Stoke City. De 22-jarige Beemsterling gaat aan de slag in de Championship. Manhoef speelde in de jeugd van Purmersteijn, Zeeburgia en AFC. Vanaf de Onder 18 speelde hij bij Vitesse, waar hij doorbrak en een sterkhouder werd. Even leek AZ in de markt te zijn voor Manhoef, maar concreet werd dat niet.