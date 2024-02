Dode na steekpartij Velsen-Noord, verdachte (34) opgepakt

Het slachtoffer van de steekpartij in Velsen-Noord gisteravond is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie. De man raakte zwaargewond, werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later aan zijn verwondingen overleden. Een 34-jarige man uit Velsen-Noord is opgepakt.

Foto: Inter Visual Studio / Koen de Boer

De politie kreeg rond 20.45 uur melding van een 'conflict' op de Gildenlaan in Velsen-Noord. Daar troffen ze een man op straat aan die was neergestoken. Het slachtoffer is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar daar later op de avond aan zijn verwondingen overleden. Een 34-jarige man uit Velsen-Noord is opgepakt en wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. De politie laat weten dat het nog niet duidelijk is wat er aan vooraf is gegaan. Wel zijn er sporen veiliggesteld en is er met buurtbewoners gesproken. De politie roept mensen op die meer informatie over de steekpartij hebben om zich te melden.

