Slachtoffer (16) dodelijk ongeluk Heemstede beloofde op tijd op school te zijn: "Had ze zich maar verslapen"

De automobilist die twee jaar geleden betrokken was bij een auto-ongeluk waardoor een 16-jarig meisje om het leven kwam, heeft een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van achttien maanden tegen zich horen eisen. De man (30) stond vanmorgen in een emotionele zitting voor de rechter.

Het ongeval gebeurde op 26 januari 2022 rond 8.30 uur . De verdachte reed in zijn Volkswagen vanaf de Heemsteedse Dreef richting het Wipperplein in Heemstede. Op de kruising reed hij een meisje op de fiets aan. Het 16-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en overleed diezelfde dag in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Spreekrecht

De ouders van het jonge slachtoffer maakten gebruik van hun spreekrecht. De moeder stak in de rechtbank een kaarsje aan en zette een foto van haar dochter neer. Zeer geëmotioneerd vertelde ze hoe haar dochter die dag op weg ging naar het Rudolf Steiner College in Haarlem, waar ze op school zat.

"Je had ons beloofd op tijd op school te komen die dag. Had je je maar verslapen. Je zat op het moment van het ongeluk een vrolijk liedje te luisteren op de fiets. Je had nog zoveel te doen, zoveel te ontdekken. Het is een zwaar lot dat we elke dag moeten dragen."

Ook de vader kwam aan het woord. Huilend vertelde hij hoe agenten aan de deur kwamen om te vertellen over het ongeval. "We zijn door de politie naar het AMC gebracht, daar hebben we afscheid van haar genomen. Sinds het ongeluk werken we niet meer. Alles is stilgevallen, de dingen in het leven zijn hun glans verloren. We missen je."

Te hard en door rood

Uit de reconstructie van het ongeluk blijkt dat de IJmuidenaar te hard en door rood reed. Maar ook het slachtoffer blijkt door rood gereden te zijn. De grote vraag is of de verdachte schuldig is voor het veroorzaken van een ongeluk of dat het om een noodlottige samenloop van omstandigheden gaat.

Uit het technisch onderzoek van de politie valt op te maken dat de auto met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur op de kruising afreed. Verder sprong het verkeerslicht anderhalve seconde voordat het voertuig de stopstreep passeerde op oranje. Het licht stond minder dan een halve seconde op rood toen de auto het verkeerslicht passeerde.

Zeker drie getuigen vertelden de politie dat het fietsende meisje door rood reed, toen ze werd aangereden. Maar dat neemt volgens de officier van justitie niet weg dat de automobilist had moeten stoppen toen hij het verkeerslicht op oranje zag springen. "Er reed niemand achter u. U kon veilig een noodstop maken, maar u gaf juist gas bij. Dat is aanmerkelijk onvoorzichtig gedrag. Dat het slachtoffer door rood reed, doet daar niets aan af."

Werkstraf en rijontzegging

De officier van justitie eist daarom een onvoorwaardelijke werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van 18 maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Advocaat Plas van de verdachte vindt dat niet bewezen kan worden dat haar cliënt versnelde toen het licht op oranje sprong. Ze wees er ook op dat hij een blanco strafblad heeft en zijn rijbewijs nodig heeft voor werk en zorgtaken.

"Deze zaak kent alleen maar verliezers. Een straf voor mijn cliënt maakt het verlies voor de ouders niet kleiner. Mijn cliënt moet ook elke dag leven met het besef wat er gebeurd is." Daarom pleit de advocaat ervoor geen rijontzegging op te leggen en een eventuele werkstraf helemaal voorwaardelijk te laten zijn.

De rechtbank doet op donderdag 15 februari uitspraak.