Bewoners betrappen inbrekers op heterdaad via camerabeelden in Krommenie

Bewoners van een huis aan de Witte Klaverlaan in Krommenie zagen gisterenochtend twee inbrekers in hun woning. Ze waren zelf niet aanwezig: de bewoners zagen de inbrekers via camerabeelden. De politie ging snel naar de woning, waar een van de mannen op heterdaad werd betrapt.

Om 10.55 uur belden de bewoners de politie. Zij waren op het moment niet thuis, maar zouden op camerabeelden twee inbrekers hebben gezien in hun huis. Toen de politie bij de woning aankwam, zagen zij een verdachte via het dak ontsnappen. De inbreker rende daarna een steeg in.

De politie laat weten dat de man na een achtervolging aangehouden is. Ook de tweede inbreker die op de camerabeelden te zien was, kon worden opgepakt. Agenten hebben hem in de buurt van de woning gevonden met behulp van een politiehond.

De twee mannen, een 33-jarige man uit Beverwijk en een 30-jarige man uit IJmuiden, zitten nog vast. De politie onderzoekt welke rol zij hebben gehad bij de inbraak.