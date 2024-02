Haarlem wil met half miljoen meer huisartsen helpen aan een locatie

Haarlem moet zich klaarmaken voor een nijpend probleem. Er zijn 10 tot 15 nieuwe huisartsenpraktijken nodig in de stad, omdat er veel nieuwe woningen bijkomen. Maar nu al kunnen huisartsen amper een onderkomen vinden. En als er een locatie is, dan zijn de prijzen niet te betalen. Er is wel een potje met een half miljoen om te helpen, alleen weten veel huisartsen dit nog niet.

Een zaal vol huisartsen deed gisteravond tijdens een discussie in debatcentrum Pletterij een dringend beroep op de gemeente en zorgverzekeraars om te helpen. Een jaar nadat huisarts Vincent Puite uit Schalwijk de noodklok luidde, omdat hij vreesde dat hij met zijn 7.000 patiënten op straat kwam te staan, is het huisvestingsprobleem nog steeds een grote zorg onder de Haarlemse huisartsen. Net als in heel Noord-Holland geldt ook hier bij drie van de vier praktijken een (gedeeltelijke) patiëntenstop. Maar waar het op het platteland gaat om een tekort aan huisartsen, gaat het in Haarlem vooral om een gebrek aan ruimte.

Wachtlijsten? Verzekeraars telden begin vorig jaar nog 78 wachtenden op een huisarts. Directeur Jeroen Noordaa van SEHO (samenwerkende huisartsen in Haarlem-Oost en Schalkwijk, red.) vertelde aan NH dat veel mensen die naar Haarlem verhuizen, bij hun huisarts in de vorige woonplaats blijven. "Er is ook een verborgen wachtlijst." Een huisarts van ZOED Boerhaavewijk laat weten dat als er van buiten Haarlem een nieuwe patiënt zich aandient, deze niet wordt geweigerd. Iemand die binnen Haarlem verhuist, moet hoogstwaarschijnlijk wel wachten en tijdelijk bij de oude huisarts blijven. Job Schimmer, een jonge huisarts die onlangs met een partner een nieuwe praktijk 'Spaarne Huisartsen' is begonnen aan de Antoniestraat, kreeg binnen een half jaar al 1.500 patiënten. En nog steeds is er een enorme toeloop. "Ik schrok wel van de verhalen van mensen aan de balie, die zo stonden te springen om een huisarts. Zoals een hoogzwangere vrouw die nog een huisarts in haar vorige woonplaats ergens onder Utrecht had. Dat dat kan in Nederland, dat zou je niet verwachten."

Er wordt geopperd om net als in Rotterdam een speciaal team op te stellen van een gemeenteambtenaar, een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars en een makelaar om sneller in te kunnen spelen op het vinden van een geschikte plek die ook nog eens betaalbaar is. Lobby Er moet volgens de huisartsen meer worden gelobbyd om het probleem met de huisvestingvergoeding te corrigeren. In heel Nederland krijgen huisartsen namelijk hetzelfde bedrag voor huisvesting per vierkante kilometer van de verzekeraars. Dat is wettelijk zo bepaald. "Maar in Haarlem kost een pand meer dan in Groningen", weet Rick van den Doel, vertegenwoordiger namens de zorgverzekeraars bij het debat. Hij laat weten dat zorgverzekeraars echt wel willen meedenken, maar dat het rijk deze regelgeving moet aanpassen. De aanwezige wethouder Diana van Loenen van Haarlem belooft direct een lobby te starten met haar collega uit Amsterdam. "Ik snap heel goed dat veel huisartsen hier in de knel zitten." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: NH Media / Geja Sikma

Bestemmingsplan De gemeente is na de noodsituatie die vorig jaar ontstond bij de praktijk van huisarts Puite in Boerhaavewijk, nu ook aan het nadenken over hoe er meer ruimte kan komen voor zorg. "We zijn enorm aan het puzzelen om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars bij nieuwbouwprojecten echt ruimte intekenen voor zorg", laat wethouder Van Loenen weten. Dat is volgens haar nog niet zo gemakkelijk, omdat in een bestemmingsplan nu alleen nog maar de mogelijkheid is om 'maatschappelijke ruimte' te reserveren. Maar daar mogen ook commerciële partijen als een sportschool zich voor aanmelden. "En dan win je het nooit", roept een huisarts in de zaal van het debatcentrum Pletterij uit. Hulpfonds De huisartsen zijn nog niet goed op de hoogte van een fonds dat de gemeente sinds een half jaar ter beschikking heeft gesteld. De komende vijf jaar is een half miljoen beschikbaar om de praktijken bij te staan in huisvestingsproblemen, onder voorwaarde dat ook de verzekeraar meebetaalt. En daar heeft nog maar één huisarts gebruik van gemaakt. Namelijk de huisarts die een jaar geleden nog bang was dakloos te worden, omdat de portakabins waarin hij zat, weg moesten. Vincent Puite heeft met financiële steun voor zijn praktijk, dat onderdeel is van ZOED Boerhaavewijk (Zorg Onder Een Dak, red.), een ruimte in het woonzorgcentrum Schalkweide kunnen verbouwen. Zo kan hij de komende jaren goed zijn patiënten ontvangen, totdat over drie jaar een nieuwe locatie aan het Hof van Jacob klaar is.