Het Hilversumse gevecht tegen laaggeletterdheid: zo moeten de kille cijfers omlaag

Hilversum is al een paar jaar het slechtste jongetje van de klas als het gaat om laaggeletterdheid. Waar één op de zeven Hilversummers niet begrijpt wat hij leest, is dat in de rest van 't Gooi hooguit één op de vijftig.

Voor Hilversum is de grens bereikt: op verschillende scholen zijn trajecten gestart om de laaggeletterdheid bij de kern aan te pakken. En niet alleen op scholen, maar het liefst ook al daarvoor op bijvoorbeeld de kinderopvang.

Ouderbetrokkenheid

Charlotte Orij is leesconsulent bij de bibliotheek Hilversum en richt zich op de preventiekant, met name via kinderopvang en onderwijs.

"Wij werken veel samen met peuterspeelzalen en horen steeds vaker dat ouders het te druk hebben om hun kindje voor te lezen 's avonds, waardoor er in de afgelopen jaren een exponentiële groei is aan kinderen met een taalachterstand", zegt Charlotte zorgelijk.