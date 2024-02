Beeldconservator Jesse van het Regionaal Archief Alkmaar fietst langs de kust op zoek naar bijzondere historische plaatsen en verhalen. In deze aflevering stapt hij af in Schoorl waar eeuwen geleden een eerste Joodse begraafplaats was. En hij beklimt het hoogste duin in Camperduin voor het zicht op een bloedige zeeslag.