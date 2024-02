Met Black Barbies en boeken strijdt Mylo Freeman voor gelijke rechten voor ieder kind

De Amsterdamse kinderboekenschrijfster Mylo Freeman zet zich al jaren in voor meer diversiteit in de samenleving. In de OBA is nu een tentoonstelling van haar verzameling Black Barbies. Ze staan naast haar prentenboeken over het zwarte prinsesje Arabella, die over de hele wereld bekend zijn. "Ik laat zien hoe belangrijk het voor zwarte én witte kinderen is dat ze ook gekleurde characters zien, of dat nou in boeken of bij Barbies is."

"Toen ben ik verder gaan zoeken en dat heeft geleid tot mijn verzameling van nu", Mylo heeft inmiddels honderdvijftig zwarte Barbies. Barbies uit de jaren 70 met grote afro kapsels, Barbies bij de kapper, Oprah Winfrey of Beyonce Barbies en ook een Barbie in een rolstoel of met een maatje meer. "Het is de schoonheid van de diversiteit die je hier ziet", zegt Mylo.

Mylo heeft het daarna flink ingehaald. Maar ze is eigenlijk pas op latere leeftijd begonnen met verzamelen van de Barbies met een kleur. "Mijn dochter kreeg tien jaar geleden een witte en een bruine Barbie. En ik had daarvoor eigenlijk nooit zwarte Barbies gezien", vertelt Mylo.

Toen Mylo Freeman nog jong was, had ze helemaal geen Barbies. De enige Barbie die ze kende stond bij haar oma op de sierkast. "Het was zo'n strenge Barbie met zo'n hard kapsel en daar mocht niemand aankomen." Misschien is het daar allemaal wel begonnen met de Barbies.

Zo kwam het tot een tentoonstelling van de boeken en de Barbies in de grote vitrine op de jeugdafdeling van de OBA. "We vinden het belangrijk dat witte én zwarte kinderen ook donkere characters zien, of dat nu in Barbie of boekvorm is", aldus Mylo.

Samen met de bibliotheek kwam ze op het idee voor de tentoonstelling. Bij de bibliotheek waren ze al lang fan van de boeken van Mylo, over het wel en wee van het zwarte prinsesje Arabella. "Ze vonden het belangrijk dat er ook boeken voor donkere kinderen zijn waarin een donker character de hoofdrol speelt", vertelt Mylo over haar boek.

"Toen ik dat hoorde, dacht ik: 'Dit is te gek voor woorden'. Toen ben ik met prinses Arabella begonnen." Inmiddels heeft Mylo meer dan zestien Arabella boekjes gemaakt. Ze verzint de verhalen en maakt illustraties met ecoline, een soort aquarel. De boekjes zijn populair in binnen- en buitenland.

Mylo begon ongeveer zestien jaar geleden met het haar boeken. "Ik hoorde een verhaal van een theaterdocente die bezig was met een toneelstukje met kinderen van een jaar of zeven. En de rol van prinsesje wilde ze geven aan een donker meisje", vertelt Mylo. "Het meisje zei toen: 'Maar ik kan toch geen prinsesje spelen, want ik ben bruin en heb kroeshaar. Prinsesjes zijn blond, hebben blauwe ogen en een witte huid.'"

Naast haar kinderboeken maakt Mylo ook werk over en voor volwassenen. Op dit moment is haar tentoonstelling ReLabeled te zien met werken over zwarte vrouwen en fashion in de Hallen in Amsterdam-West. "Je ziet daar bijvoorbeeld portretten van Missy Eliot in haar hiphop kleding en Grace Jones in haar opvallende outfit", vertelt Mylo.

"Maar ook een portret van de modeontwerper Anne Low. Zij ontwierp in de jaren zestig de bruidsjurk voor Jacky Kennedy, maar dat werd altijd stilgehouden omdat het een zwarte vrouw was. De serie is eigenlijk een eerbetoon aan de zwarte vrouw binnen de mode en de kunst in het algemeen."

De tentoonstelling Black Barbies van Mylo Freeman op de jeugdafdeling van de OBA in Amsterdam is te zien tot en met 24 juni van dit jaar.

De expositie ReLabeled over de invloed van zwarte vrouwen in de wereld van mode, beauty en kunst met werken van Mylo Freeman is de tien van 1 tot en met 11 februari in de I Love Illustration Gallery in de Hallen in Amsterdam-West.