Drie nieuwe video's opgedoken in onderzoek naar 'misbruikoppas' Tuitjenhorn

Er zijn nieuwe misbruikvideo's gevonden in het strafrechtelijk onderzoek naar de 24-jarige oppas Julian F. uit Tuitjenhorn, die verdacht wordt van kindermisbruik. Het gaat om drie video's van het oppaskindje dat al eerder was geïdentificeerd, meldt de officier van justitie vanochtend in de rechtbank.

F. bood zich aan op Marktplaats als oppas en wordt verdacht van kindermisbruik bij zeker een van zijn elf oppasgezinnen. Hij zou daarvan beelden hebben gedeeld met de 38-jarige Marco H. uit Alkmaar met wie hij seksuele fantasieën uitwisselde over kindermisbruik. De moeder van het oppaskindje deed na de ontdekking aangifte tegen de verdachte.

De officier meldde eveneens dat er nog een aangifte zal volgen tegen F., maar zei daarbij niet of dit misbruik te maken heeft met zijn werk als oppas. Daarmee komt het aantal aangiftes op drie. Justitie meldde in november al dat een neefje van F. aangifte had gedaan van misbruik tussen 2017 en 2018, toen het slachtoffer tussen de 11 en 12 jaar was.

Misbruik van dieren

F. wordt ook vervolgd voor het misbruik van dieren, waaronder een varken en een hond. De officier zei donderdag dat een verdachte is aangehouden en gehoord, omdat hij een dier beschikbaar zou hebben gesteld aan F. Het gaat om een boer uit Oost-Nederland, hij zou F. op zijn verzoek hebben gefilmd, terwijl die seks had met een varken.

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft nog niet besloten hoe dit voor de varkenshouder afloopt. In november was al een man uit het Utrechtse dorp Zegveld aangehouden voor het aanbieden van zijn hond. Hij zit nog vast, eveneens voor het misbruiken van twee minderjarigen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

F. wordt volgende week opgenomen in het Pieter Baan Centrum. H. is al psychisch onderzocht. Deskundigen achten hem verminderd toerekeningsvatbaar en adviseren de rechtbank hem tbs met voorwaarden op te leggen. H. zou de zelfgemaakte misbruikbeelden van F. toegestuurd hebben gekregen en heeft volgens justitie ook een actieve rol gehad in het misbruik van het oppaskindje door F. chats over het misbruik te sturen.

Justitie verwacht snel klaar te zijn met het einddossier, waarna de definitieve tenlastelegging zal volgen. Mogelijk kan de rechtbank de zaak over een halfjaar inhoudelijk behandelen. In april volgt nog een vierde inleidende zitting.

De verdachten willen geen verdere verklaringen meer afleggen. Ze waren afwezig bij de niet-inhoudelijke zitting in het justitieel complex op Schiphol.