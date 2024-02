Lijndenweg of lijdensweg? 'Het is wachten op ongelukken' op industrieterrein Velsen-Noord

De Lijndenweg in Velsen-Noord is al tijden 'een onoverzichtelijke racebaan', met veel zwaar verkeer. Ondernemers op het industrieterrein vinden dat het er snel veel veiliger moet worden. Maar sinds een paar maanden is de situatie alleen verslechterd, legt Hans Blauwen in deze video uit. Hij is de eigenaar van vervoersbedrijf Middelkoop. "Het is wachten op ongelukken."

En als ze geen vrachtwagens hoeven in te halen, trapt menig bestuurder het gaspedaal even lekker in op de lange, brede asfaltweg. Fietsers en voetgangers zijn er ook nog, maar 'er is geen voetpad of fietspad', constateert Blauwen hoofdschuddend.

Er rijden bijvoorbeeld veel vrachtwagens op het industrieterrein. Die stoppen ook nog eens vaak plotseling op of langs de weg. Ongeduldige automobilisten hebben op hun beurt niet altijd het geduld om op het werkverkeer te wachten en belanden daardoor vaak op de verkeerde weghelft om de camions in te halen, met alle gevaren van dien.

"In drie maanden heeft de gemeente de platen in de weg al twee of drie keer moeten vervangen of ophogen"

Alsof dat allemaal niet gevaarlijk genoeg is, zijn er sinds ongeveer oktober nóg twee dingen aan de hand die het gevoel van onveiligheid alleen maar groter maken. Door rioolwerkzaamheden liggen er platen in de weg, die soms verzakken. Ook doet de straatverlichting het niet meer. Kortom: "Het is levensgevaarlijk", vindt Blauwen.

'Ze zien je gewoon niet'

Blauwen: "In het donker is het hier een ramp. Er zit in het midden een kleine knik in de weg. Het is wachten tot iemand dat 's nachts niet opmerkt en op de containers langs de weg knalt."

Jimmy Simons van Detailresult is het om een andere reden eens met Blauwen. "Op een drukke dag heb ik hier soms meer dan tweehonderd mensen aan het werk. Velen van hen fietsen van en naar werk. Nu gaan ze weg in de schemering of het donker. Ze zien je gewoon niet als de lantaarnpalen niet aanstaan en je vanaf hier de weg oversteekt."

Geen directe oplossing

De gemeente zegt op dit moment weinig te kunnen doen aan de problemen met het wegdek en de verlichting. "Dit een vervelende samenloop van omstandigheden die we helaas niet direct kunnen oplossen", zegt een woordvoerder.

"Het is bekend dat de straatverlichting het hier al een periode niet doet. De oorzaak is een defect onder de grond. Liander en gemeente Velsen hebben anderhalve week geleden geprobeerd de plek en de precieze oorzaak op te sporen. Dat is helaas niet gelukt. Op zeer korte termijn gaan Liander en gemeente Velsen opnieuw samen onderzoeken waar het defect zit."

De problemen met het asfalt zullen ook niet één-twee-drie opgelost zijn, meldt de woordvoerder. Tijdens voorbereidende werkzaamheden voor een opknapbeurt van 1.700 meter riool, bleken er nogal wat lekken te zijn. Die moeten via de uitsnedes in het asfalt onderzocht en gerepareerd worden. Pas in 2025 zal de weg opnieuw geasfalteerd worden. Tot die tijd zullen de betonnen platen in de weg af en toe moeten worden opgehoogd.

Blauwen en Simons zeggen allebei in gesprek te zijn met de gemeente over de toestand van de Lijndenweg. "Zo kan het niet verder", vindt Blauwen, die zich over twee weken weer op het gemeentehuis meldt. "De gemeente moet iets doen, want op deze manier is het wachten op ongelukken."