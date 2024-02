Vandaag nog zonnig en droog, volgende week gaat het weer flink regenen

Er is vannacht een druppeltje regen gevallen, maar inmiddels is het helemaal opgeklaard en zonnig. Gedurende het weekend wordt het druilerig en volgende week gaat de kraan echt weer open en regent het flink.

Op veel plekken heeft het vannacht even geregend, maar vanmorgen en vanmiddag wordt het vooral zonnig met zo'n 8 graden. Op Texel kan het vanmorgen nog wat harder waaien, maar de wind neemt af.

"Morgen zien we weer meer bewolking", zegt NH-weerman Jan Visser in de Ontbijttafel. "En dan is ook kans op een beetje motregen, maar in de middag is er ook een beetje zon." De temperatuur gaat weer omhoog naar zo'n 9 tot 10 graden.

Regen

"In het weekend blijven we in de zachte lucht met temperaturen die uitkomen op 10 tot 11 graden", voorspelt de weerman. Het is voornamelijk bewolkt en in de loop van het weekend kan er wat regen vallen. "Het wordt een beetje van dat druilerige weer."

Begin volgende week verandert er volgens Visser wat temperatuur betreft niet zo heel veel. "Maar vanaf dinsdag gaat de kraan weer open", zegt Visser. "Het niet alleen regenen op 6 februari, maar ook op 7,8, 9 en 10 februari. Er staat ons weer een behoorlijk natte periode te wachten."