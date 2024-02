Veel schade en 50 vogels overleden bij woningbrand in Koog aan de Zaan

In een hoekwoning aan de Breestraat in Koog aan de Zaan is vannacht rond 1.45 uur brand uitgebroken. De brandweer is uren bezig geweest met blussen en rond 6.00 uur was het vuur uit. Het huis waar de brand woedde, is zwaar beschadigd en daardoor onbewoonbaar. Ook zijn er 50 vogels overleden.

Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er drie mensen op tijd uit de woning konden komen. Een van hen, een vrouw, is overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze rook in had geademd, inmiddels heeft zij het ziekenhuis weer kunnen verlaten. "In of bij de woning was ook een volière met 50 vogels, die hebben de brand helaas niet overleefd", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio in de Ontbijttafel. Complexe brand Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio waarschuwde via X voor overlast en raadde aan om ramen en deuren te sluiten. Vanwege de rook zijn tien andere woningen van het woonblok aan de Breestraat ontruimd. "Bewoners werden tijdelijk opgevangen bij een kapsalon in de buurt." De brandweer is uren bezig geweest de brand te blussen. Om er beter bij te kunnen zijn er delen van de woning gesloopt. "Het was een complexe brand om te blussen", legt de woordvoerder uit. Het vuur zat zowel in de vloeren, de muren als in het dak van de woning. "Een deel van de bluswerken zijn van buiten de woning uitgevoerd, omdat het binnen te gevaarlijk was voor de brandweer." Tekst gaat door onder de foto's

Brand aan de Breestraat in Koog aan de Zaan Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Om 5.08 uur was de brand onder controle. Rond 6.00 uur was het vuur helemaal uit en was er geen sprake meer van rookoverlast. "De brandweer heeft alle woningen nagemeten, waarna de bewoners van de ontruimde woningen weer naar huis konden", zegt de woordvoerder. "De woning waar de brand was, is helaas onbewoonbaar. Voor de bewoners is andere opvang geregeld." Voor zij terug kunnen, zal de woning eerst hersteld moeten worden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer doet vandaag onderzoek om te achterhalen wat er in de woning is gebeurd.