Huis onbewoonbaar en vijftig dode vogels na felle brand Koog aan de Zaan

Door een brand in Koog aan de Zaan zijn vannacht vijftig vogels om het leven gekomen. De brand woedde in een huis aan de Breestraat. De brandweer is uren bezig geweest met blussen, maar dat mocht niet baten: het huis is zwaar beschadigd en daardoor onbewoonbaar.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er drie mensen op tijd uit de woning konden komen. Een van hen, een vrouw, is overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze rook in had geademd, inmiddels heeft zij het ziekenhuis weer kunnen verlaten.

"In of bij de woning was ook een volière met 50 vogels, die hebben de brand helaas niet overleefd", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio in de Ontbijttafel. Verslaggever Samanta de Groot spreekt de bewoner van de woning. "Twee van de 50 vogels lijken het te hebben overleefd, maar die zijn heel benauwd", zegt hij verslagen. "Ze zullen ook wel doodgaan." De bewoner had de vogels in een volière. "Ik had kanaries, valkparkieten, zebravinkjes en duifjes."

Complexe brand

Zijn vrouw hoorde vannacht een knal. "Ik dacht dat er een inbreker was, maar zag zo snel niemand en deed het licht weer uit." Toen hoorde ze de bovenbuurvrouw roepen en ging het heel snel. De bovenbuurvrouw ademde rook in en is behandeld in het ziekenhuis.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio waarschuwde via X voor overlast en raadde aan om ramen en deuren te sluiten. Vanwege de rook zijn tien andere woningen van het woonblok aan de Breestraat ontruimd. "Bewoners werden tijdelijk opgevangen bij een kapsalon in de buurt."

De brandweer is uren bezig geweest de brand te blussen. Om er beter bij te kunnen zijn er delen van de woning gesloopt. "Het was een complexe brand om te blussen", legt de woordvoerder uit. Het vuur zat zowel in de vloeren, de muren als in het dak van de woning. "Een deel van de bluswerken zijn van buiten de woning uitgevoerd, omdat het binnen te gevaarlijk was voor de brandweer."

Tekst gaat door onder de foto's