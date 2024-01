Toch uitstel besluit over extra asielzoekers in Hilversum, onderzoek naar kleine uitbreiding hotel

Als Hilversum al meer asielzoekers gaat opvangen, dan gaat het in eerste instantie om 26 extra plaatsen in Hotel Gooiland. Vooralsnog gaat de gemeente eerst kijken of deze uitbreiding mogelijk is en daarmee is een besluit over extra crisisnoodopvang voor asielzoekers op de lange baan geschoven.

Het gebrek aan steun heeft ook te maken met het nieuws van vandaag. Morgen gaat de Spreidingswet daadwerkelijk in. Asielzoekers moeten dan eerlijker over Nederlandse gemeenten verdeeld worden. Hilversum zou 536 opvangplekken voor vluchtelingen moeten realiseren, zo is duidelijk geworden.

Vooraf leek vandaag D-day te zijn in Hilversum als het gaat om het bieden van extra crisisnoodopvang. Al maanden speelt de discussie in de politieke arena om meer vluchtelingen op te vangen in Hilversum en zo het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de brand te helpen. In december stemden evenveel raadsleden (17) zowel voor als tegen het voorstel om solidair te zijn met het Groningse dorp.

Schoorvoetend ging PvdA-fractievoorzitter Jacqueline Kalk akkoord met deze toezegging van de GroenLinks-bestuurder. 'Beter iets, dan niets' was haar motto. Zij verklaarde met tegenzin het voorstel aan te houden. Voorlopig wacht zij af hoe snel Heller die extra plekken kan regelen in het Hilversumse hotel. In een later stadium kan zij het voorstel opnieuw indienen.

De wethouder beloofde snel in actie te komen. Uit overleg met het COA, Hotel Gooiland en de omwonenden moet blijken of er inderdaad 26 extra plaatsen te realiseren zijn. Maar wanneer hij daarover witte rook kan geven, is voor hem nu onduidelijk. Daarmee zou het aantal noodopvangplekken in het onderkomen aan de Emmastraat stijgen naar 174.

Voorlopig nog geen grote aantallen, want er zijn weinig mogelijkheden om direct een locatie beschikbaar te stellen. Wat wel zou kunnen, is iets meer asielzoekers onderdak geven in Hotel Gooiland, waar al dik een jaar 148 asielzoekers onderdak hebben.

Hiermee lijkt de heetgebakerde discussie in de Hilversumse raadszaal voorlopig geluwd. Dat het zo'n heet hangijzer is, heeft alles te maken met het traject dat de gemeente vorig jaar heeft doorlopen. In voorbereiding op de Spreidingswet is de gemeente in 2023 uitgebreid in gesprek gaan met inwoners.

De insteek van deze tientallen praatsessies was hoe Hilversum de structurele opvang van 360 extra vluchtelingen zou moeten regelen. Naast zorgen gaven tientallen Hilversummers ook aan waar zij kansen zagen. Deze input is de basis geweest van het nieuwe asielbeleid.

Al vaker nee

Hilversum heeft naar eigen zeggen een zorgvuldig proces doorlopen. Daarbij is altijd gezegd tegen de inwoners dat de gemeente niet meer dan 360 asielzoekers zal ontvangen. Dit is vorig jaar ook menig keer de reden geweest dat nee is gezegd tegen verzoeken van staatssecretaris Eric van der Burg om toch noodopvang te bieden in verband met de problemen in Ter Apel.

In november laaide de discussie in de gemeenteraad op om het Groningse dorp te helpen. Hilversum moet politieke verantwoordelijkheid nemen, was de oproep. Deze kwestie verdeelde de gemeenteraad in december. Ruim een maand later ziet de wereld er mede door de aangenomen wet en het aangewezen noodopvangplekken toch net even anders uit. Nu wil de meerderheid van de politiek geen inspanningsplicht aangaan om een 'realistisch aantal asielzoekers noodopvang te geven.