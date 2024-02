Benjamin (8) loopt heel jaar in korte broek om geld op te halen voor het goede doel

Niet schrikken als je de achtjarige Benjamin Berns uit Overveen in korte broek over straat ziet lopen in de winter. Zijn moeder vindt het oké. Benjamin heeft het niet snel koud en voert, met het dragen van een korte broek, actie voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Zelf is hij er de jongen niet naar om erover op te scheppen, maar een bijzonder gezicht is het wel. Of het nu 5 graden vriest of de mussen van het dak vallen, Benjamin draagt een korte broek. Het hele jaar door. Dat is de belofte die hij op 1 januari 2024 deed en waar hij zich nu al een maand keurig aan houdt.

Er liggen nog twee lange broeken in zijn kast, maar voorlopig raakt Benjamin die niet aan. Zijn moeder Susanne heeft aan het begin van de winter nog twee nieuwe korte broeken gekocht en die komen nu beter van pas. Soms draait ze een extra wasje, want Benjamin draagt het liefst zijn lichtbruine korte broek. Die zit het lekkerst.

“Vorig jaar heb ik ook lang een korte broek gedragen”, vertelt Benjamin terwijl hij op de schommel staat, die in de gezellige woonkamer in Overveen hangt. “Ik heb het gewoon snel warm, zeker als ik aan het buitenspelen ben.” Dat doet hij het liefst op het pleintje tegenover zijn school, de Julianaschool.

Hoewel hij er zelf luchtigjes over praat, is de aanleiding van zijn opmerkelijke actie emotioneel beladen. Een jaar geleden overleed zijn tante aan gevolgen van kanker. Zij woonde in Amerika. “Het is niet zo dat we het er elke dag over hebben”, zegt Benjamin. “Maar soms zegt iemand: ja, ik mis haar wel.”

Tante Ellen

Toen ‘tante Ellen’ overleed, waren Benjamins vader en moeder bij haar, in Amerika. Moeder Susanne is de zus van Ellen: “Dat was wel een rare tijd. We moesten Benjamin en zijn zusje via de telefoon vanuit Amerika vertellen dat hun tante was overleden.”