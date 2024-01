AZ-spits Meerdink gaat ervaring opdoen in Arnhem

Mexx Meerdink gaat het seizoen afmaken bij Vitesse. De Arnhemse club neemt de spits van AZ per direct op huurbasis over.

Eerder dit jaar op 7 maart 2023 debuteerde Meerdink al voor AZ. Dat gebeurde in de achtste finale van de UEFA Europa Conference League op bezoek bij Lazio in Rome (1-2).

Veel speelminuten kreeg Meerdink dit seizoen niet. In de eredivisie kwam hij slechts tot twee korte invalbeurten. Wel scoorde hij voor Jong AZ vier keer in zeventien duels een niveau lager.

AZ wilde in eerste instantie niet meewerken aan een verhuur van Mexx Meerdink aan Vitesse, maar door de recente ontwikkelingen rondom Lequincio Zeefuik is de weg nu vrij voor de jonge spits. Het lijkt er namelijk zeer sterk op dat de FC Volendam-aanvaller per direct aan de slag gaat voor de Alkmaarse club.

In Arnhem moet Meerdink Vitesse helpen aan de broodnodige punten. Op dit moment staat de ploeg van Edward Sturing laatste in de eredivisie. Aankomend weekend hoopt Meerdink zijn debuut te maken in het zwart-geel, wanneer Vitesse het thuis opneemt tegen Go Ahead Eagles.